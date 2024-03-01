Блокада кордону з Польщею — мітингарі повністю закрили для фур ще один КПП

Блокування КПП "Медика-Шегині". Фото: Іванна Дусько/Суспільне Львів

Польські фермери-страйкарі на кордоні з Україною заблокували рух будь-яких вантажівок, які заїжджають до Польщі, або виїжджають з неї. Таким чином, вони заблокували рух вантажних автомобілів на КПП "Медика — Шегині".

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону у п'ятницю, 1 березня.

Читайте також:

Польські фермери закрили для вантажівок ще один КПП

Демченко заявив, що це рішення страйкарі ухвалили сьогодні пообіді, зазначивши що вчора на цьому КПП перетнули 47 фур в обох напрямках.

Водночас на КПП "Ягодин-Дорогуськ" кількість вантажівок, які перетинають кордон також зменшується. Відучора через цей пункт пропуску виїхало 111 фур, водночас з України в Польщу фермери не пропускають жодної вантажної машини.

Загалом, як акцентував Демченко, на всіх КПП, де тривають страйки, в черзі на перетин кордону очікують 2350 вантажівок.

Нагадаємо, що не так давно розслідування "Української правди" встановило, що з початку повномасштабної війни в Україні товарообіг між Польщею та Росією збільшився у кілька разів, внаслідок чого було поставлено товарів на сотні мільйонів доларів.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав аграрний саміт для переговорів з польськими фермерами, проте ще до початку такої зустрічі виникли конфлікти, адже не всіх страйкарів було допущено до перемовин.