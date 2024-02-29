Туск зустрівся з польськими фермерами — переговори не минули без скандалів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав аграрний саміт для переговорів з польськими фермерами в четвер, 29 лютого, який розпочався близько 14:00. Проте ще до початку такої зустрічі виникли конфлікти, адже не всіх представників сільськогосподарських організацій було допущено до перемовин.

Про це пише RMF FM.

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Відомо, що представники деяких польських фермерських організацій раніше покинули переговори з урядом у Варшаві, не дочекавшись їхнього закінчення.

"Ми всі разом, або нас залишають поза увагою і, можна сказати, вставляють палиці в спиці сільськогосподарського велосипеда, який сьогодні їде", — зазначив представник фермерської спілки "Солідарність" Томаш Обшанський.

Представники "Солідарності" та ще двох організацій покинули перемовини через пів години, проте деякі фермерські спілки залишилися та продовжили розмову з Туском.

Протести польських фермерів

Зазначимо, що протести польських фермерів відбуваються по всій країні вже впродовж декількох днів поспіль. Мітингувальники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною.

Фермери вимагають зупинити наплив українських товарів та виступають проти європейської політики, яка пов'язана з так званим "Зеленим курсом" Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Туск заявив, що Польща може розглянути можливість введення ембарго на імпорт аграрної продукції з РФ. Також він згадав про переговори з польськими фермерами, які відбулися сьогодні.

Також ми писали, що Україна та Польща 28 лютого провели перемовини у зв'язку з блокадою кордону. За словами заступник міністра економіки Тараса Качки, це була одна з найбільш насичених та інтенсивних зустрічей за все його професійне життя.