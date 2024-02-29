Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Туск зустрівся з польськими фермерами — переговори не минули без скандалів arrow

Туск зустрівся з польськими фермерами — переговори не минули без скандалів

29 лютого 2024 19:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Туск зустрівся з польськими фермерами — переговори не минули без скандалів
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав аграрний саміт для переговорів з польськими фермерами в четвер, 29 лютого, який розпочався близько 14:00. Проте ще до початку такої зустрічі виникли конфлікти, адже не всіх представників сільськогосподарських організацій було допущено до перемовин. 

Про це пише RMF FM.

Читайте також:

Як минула зустріч голови уряду Польщі з фермерами

Відомо, що представники деяких польських фермерських організацій раніше покинули переговори з урядом у Варшаві, не дочекавшись їхнього закінчення.

"Ми всі разом, або нас залишають поза увагою і, можна сказати, вставляють палиці в спиці сільськогосподарського велосипеда, який сьогодні їде", — зазначив представник фермерської спілки "Солідарність" Томаш Обшанський.

Представники "Солідарності" та ще двох організацій покинули перемовини через пів години, проте деякі фермерські спілки залишилися та продовжили розмову з Туском. 

Протести польських фермерів 

Зазначимо, що протести польських фермерів відбуваються по всій країні вже впродовж декількох днів поспіль. Мітингувальники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною.

Фермери вимагають зупинити наплив українських товарів та виступають проти європейської політики, яка пов'язана з так званим "Зеленим курсом" Євросоюзу. 

Нагадаємо, раніше Туск заявив, що Польща може розглянути можливість введення ембарго на імпорт аграрної продукції з РФ. Також він згадав про переговори з польськими фермерами, які відбулися сьогодні. 

Також ми писали, що Україна та Польща 28 лютого провели перемовини у зв'язку з блокадою кордону. За словами заступник міністра економіки Тараса Качки, це була одна з найбільш насичених та інтенсивних зустрічей за все його професійне життя.

Польща
переговори
сільське господарство
протести
фермери
аграрії
Дональд Туск

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році

25 лютого 2024

19:28 Українцям видаватимуть тимчасове посвідчення замість паспорта — яка причина