Туск заявив, що Польща може запровадити ембарго на агропродукцію з Росії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

У Польщі вивчать досвід Латвії про запровадження ембарго на імпорт аграрної продукції з РФ. Тому країна, можливо, скоро здійснить такі ж кроки.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з головою уряду Латвії Евікою Сілінею в четвер, 29 лютого, передає Укрінформ.

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За словами Туска, для нього є важливою думка латвійської колеги у контексі рішення Риги ввести ембарго на продукти з РФ, яке затвердили на рівні парламенту Латвії.

"Ми ретельно вивчимо це рішення Латвії і не виключаю, що Польща прийме відповідну ініціативу", — запевнив політик.

Через що дестабілізується ринок агропродукції в Європі та Польщі

Туск наголосив, що планує вже сьогодні обговорити це питання з фермерами Польщі під час аграрного саміту, який проходить у Варшаві.

"Я хочу, щоб всі це зрозуміли: надлишок збіжжя і продуктів в Польщі та Європі і нерівна конкуренція є не лише проблемою імпорту збіжжя і продовольства з України. Мало хто усвідомлює, що ринок в Європі і Польщі дестабілізується через продукти, які напливають з Росії та Білорусі, тому треба здійснити всі можливі кроки", — пояснив він.

Польський прем'єр-міністр також зауважив, що його країна хоче допомогти Україні, проте одночасно хоче стабілізувати ситуацію на ринках та захистити своїх фермерів.

Нагадаємо, 27 лютого у центрі Варшави відбувся масштабний протест фермерів через імпорт українського продовольства та "зелену політику" ЄС. На вулиці вийшли тисячі мітингувальників, які перекрили дороги в місті.

Також польські фермери під час протесту заблокували автомагістралі та застосували сигнальні ракети й димові шашки.