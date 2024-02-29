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Туск заявив, що Польща може запровадити ембарго на агропродукцію з Росії

29 лютого 2024 18:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Туск заявив, що Польща може запровадити ембарго на агропродукцію з Росії
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Польщі вивчать досвід Латвії про запровадження ембарго на імпорт аграрної продукції з РФ. Тому країна, можливо, скоро здійснить такі ж кроки.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з головою уряду Латвії Евікою Сілінею в четвер, 29 лютого, передає Укрінформ.

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Ухвалення аналогічного рішення в Польщі

За словами Туска, для нього є важливою думка латвійської колеги у контексі рішення Риги ввести ембарго на продукти з РФ, яке затвердили на рівні парламенту Латвії. 

"Ми ретельно вивчимо це рішення Латвії і не виключаю, що Польща прийме відповідну ініціативу", — запевнив політик.

Через що дестабілізується ринок агропродукції в Європі та Польщі

Туск наголосив, що планує вже сьогодні обговорити це питання з фермерами Польщі під час аграрного саміту, який проходить у Варшаві. 

"Я хочу, щоб всі це зрозуміли: надлишок збіжжя і продуктів в Польщі та Європі і нерівна конкуренція є не лише проблемою імпорту збіжжя і продовольства з України. Мало хто усвідомлює, що ринок в Європі і Польщі дестабілізується через продукти, які напливають з Росії та Білорусі, тому треба здійснити всі можливі кроки", — пояснив він. 

Польський прем'єр-міністр також зауважив, що його країна хоче допомогти Україні, проте одночасно хоче стабілізувати ситуацію на ринках та захистити своїх фермерів. 

Нагадаємо, 27 лютого у центрі Варшави відбувся масштабний протест фермерів через імпорт українського продовольства та "зелену політику" ЄС. На вулиці вийшли тисячі мітингувальників, які перекрили дороги в місті. 

Також польські фермери під час протесту заблокували автомагістралі та застосували сигнальні ракети й димові шашки. 

Польща
протести
Латвія
фермери
зерно
аграрії
Дональд Туск

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