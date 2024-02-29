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Туск заявил, что Польша может ввести эмбарго на агропродукцию из России

29 февраля 2024 18:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Туск заявил, что Польша может ввести эмбарго на агропродукцию из России
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Польше изучат опыт Латвии о введении эмбарго на импорт аграрной продукции из РФ. Поэтому страна, возможно, скоро предпримет такие же шаги.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с главой правительства Латвии Эвикой Силиней в четверг, 29 февраля, передает Укринформ.

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Принятие аналогичного решения в Польше

По словам Туска, для него важно мнение латвийской коллеги в контексте решения Риги ввести эмбарго на продукты из РФ, которое утвердили на уровне парламента Латвии.

"Мы тщательно изучим это решение Латвии и не исключаю, что Польша примет соответствующую инициативу", — заверил политик.

Из-за чего дестабилизируется рынок агропродукции в Европе и Польше

Туск подчеркнул, что планирует уже сегодня обсудить этот вопрос с фермерами Польши во время проходящего в Варшаве аграрного саммита.

"Я хочу, чтобы все это поняли: избыток зерна и продуктов в Польше и Европе и неравная конкуренция является не только проблемой импорта зерна и продовольствия из Украины. Мало кто осознает, что рынок в Европе и Польше дестабилизируется из-за продуктов, которые наплывают из России и Беларуси, поэтому нужно предпринять все возможные шаги", — объяснил он.

Польский премьер-министр также отметил, что его страна хочет помочь Украине, однако, одновременно хочет стабилизировать ситуацию на рынках и защитить своих фермеров.

Напомним, 27 февраля в центре Варшавы состоялся масштабный протест фермеров из-за импорта украинского продовольствия и "зеленой политики" ЕС. На улицы вышли тысячи митингующих, которые перекрыли дороги в городе.

Также польские фермеры во время протеста заблокировали автомагистрали и применили сигнальные ракеты и дымовые шашки.

Польша
протесты
Латвия
фермеры
зерно
аграрии
Дональд Туск

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