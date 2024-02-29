Туск встретился с польскими фермерами — переговоры не прошли без скандалов

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал аграрный саммит для переговоров с польскими фермерами в четверг, 29 февраля, который начался около 14:00. Однако еще до начала такой встречи возникли конфликты, ведь не все представители сельскохозяйственных организаций были допущены к переговорам.

Об этом пишет RMF FM.

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Известно, что представители некоторых польских фермерских организаций ранее покинули переговоры с правительством в Варшаве, не дождавшись их окончания.

"Мы все вместе, или нас оставляют без внимания и, можно сказать, вставляют палки в спицы сельскохозяйственного велосипеда, который сегодня едет", — отметил представитель фермерского союза "Солидарность" Томаш Обшанский.

Представители "Солидарности" и двух организаций покинули переговоры через полчаса, однако некоторые фермерские объединения остались и продолжили разговор с Туском.

Протесты польских фермеров

Отметим, что протесты польских фермеров проходят по всей стране уже несколько дней подряд. Митингующие блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной.

Фермеры требуют остановить наплыв украинских товаров и выступают против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" Евросоюза.

Напомним, ранее Туск заявил, что Польша может рассмотреть возможность введения эмбарго на импорт аграрной продукции из РФ. Также он упомянул о состоявшихся сегодня переговорах с польскими фермерами.

Также мы писали, что Украина и Польша провели 28 февраля переговоры в связи с блокадой границы. По словам заместителя министра экономики Тараса Качки, это была одна из самых насыщенных и интенсивных встреч за всю его профессиональную жизнь.