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Блокада границы с Польшей — митингующие полностью закрыли для фур еще один КПП

1 марта 2024 19:08
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Илья Рябинин
редактор
Блокада границы с Польшей — митингующие полностью закрыли для фур еще один КПП
Блокировка КПП "Медика-Шегини". Фото: Иванна Дусько/Суспільне Львів
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Польские забастовщики на границе с Украиной заблокировали движение любых грузовиков, как заезжают в Польшу, или выезжают из нее. Таким образом, они заблокировали движение грузовых автомобилей на КПП "Медика-Шегини".

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, 1 марта.

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Демченко заявил, что это решение бастующие приняли сегодня после обеда, отметив что вчера на этом КПП пересекли 47 фур в обоих направлениях.

В то же время на КПП "Ягодин-Дорогуск" количество грузовиков, пересекающих границу, также уменьшается. Со вчерашнего дня через этот пункт пропуска выехало 111 фур, в то же время из Украины в Польшу фермеры не пропускают ни одной грузовой машины.

Всего, как акцентировал Демченко, всех КПП, где продолжаются забастовки, в очереди пересечения границы ожидают 2350 грузовиков.

Напомним, что недавно расследование "Украинской правды" установило, что с начала полномасштабной войны в Украине товарооборот между Польшей и Россией увеличился в несколько раз, в результате чего было поставлено товаров на сотни миллионов долларов.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск созвал аграрный саммит для переговоров с польскими фермерами, однако еще до начала такой встречи возникли конфликты, ведь не все забастовщики были допущены к переговорам.

Польша
граница
КПП
Украина
забастовка
ГПСУ

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