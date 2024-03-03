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Протесты продолжаются — на границе польские фермеры побили авто для ВСУ

3 марта 2024 18:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Протесты продолжаются — на границе польские фермеры побили авто для ВСУ
Побитый автомобиль для ВСУ. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На украинско-польской границе продолжаются протесты аграриев. Фермеры ограничивают движение не только грузовиков с агропродукцией, но и фур с авто, закупленных для Вооруженных сил. Кроме того, протестующие побили несколько автомобилей, направлявшихся на фронт для украинских воинов.

Об этом сообщил волонтер Назар Смык в Facebook в воскресенье, 3 марта.

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Posted by UKRAINE___TV___ (@ukraine___tv____)

Польские фермеры побили и заблокировали движение авто для ВСУ

В соцсети распространили видео, на котором видно несколько изуродованных автомобилей, в том числе у них разбитые окна. Польские фермеры во время протестов побили машины, предназначенные для ВСУ.

Также, как сообщают волонтеры, аграрии блокируют движение техники, закупленной для помощи украинским воинам.

"У***ны фермеры снова не пускают грузовики для наших военных. 2 фуры", — написал Смык.

Внимание! Сообщение содержит ненормативную лексику! 18+!

Скриншот сообщения волонтера
Скриншот поста волонтера

Блокада границы с Польшей — что известно

Напомним, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию.

Главными требованиями протестующих есть запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от европейского зеленого курса.

23, 24 и 25 февраля поляки повредили груз с украинским зерном. Была высыпана агропродукция на польской железнодорожной станции Дорогуск и в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства.

Уже 1 марта протестующие на границе с Украиной заблокировали движение грузовиков на КПП "Медика — Шегини".

Польша
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ВСУ
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Украина
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