Спецслужби РФ використовують протест на кордоні — як польські фермери це зрозуміли
Польські фермери продовжують протести на кордоні з Україною. Однак зараз вони вже зрозуміли, що їхні дії грають на руку спецслужбам Росії.
Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка в ефірі ''Ми — Україна''.
Протести на кордоні з Польщею
"Дуже добре те, що самі фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби", — сказав Качка.
Він розповів, що ворог намагається створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками.
Зараз вже лідери протестів говорять у ЗМІ про те, що ними користуються ті, хто інсценізує всі ці "розсипання".
"Добре, що є усвідомлення цього ризику. Польський уряд розслідує усі ці випадки", — додав Качка.
Як відомо, польські фермери не пропускають через КПП у напрямку України вантажівки, а також знищують українську сільгосппродукцію.
"Польський уряд зрозумів і зумів переконати фермерів, що у таких продуктах як пшениця, польські фермери конкурують не з українською, а російською. І не на території Польщі, а в регіоні", — додав представник Мінекономіки.
Внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях було розсипано близько 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко.
Доктор економічних наук Віктором Борщевським розповів Новини.LIVE про російські провокації щодо блокади поляками українського кордону. Також він пояснив, до чого призведе відмова від польських товарів.
Крім того, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, скільки часу триватимуть фермерські протести у Польщі.
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