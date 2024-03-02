Спецслужби РФ використовують протест на кордоні — як польські фермери це зрозуміли

Розсипане зерно на кордоні. Ілюстративне фото: X/Monika Chlebosz

Польські фермери продовжують протести на кордоні з Україною. Однак зараз вони вже зрозуміли, що їхні дії грають на руку спецслужбам Росії.

Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка в ефірі ''Ми — Україна''.

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"Дуже добре те, що самі фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби", — сказав Качка.

Він розповів, що ворог намагається створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками.

Зараз вже лідери протестів говорять у ЗМІ про те, що ними користуються ті, хто інсценізує всі ці "розсипання".

"Добре, що є усвідомлення цього ризику. Польський уряд розслідує усі ці випадки", — додав Качка.

Як відомо, польські фермери не пропускають через КПП у напрямку України вантажівки, а також знищують українську сільгосппродукцію.

"Польський уряд зрозумів і зумів переконати фермерів, що у таких продуктах як пшениця, польські фермери конкурують не з українською, а російською. І не на території Польщі, а в регіоні", — додав представник Мінекономіки.

Внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях було розсипано близько 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко.