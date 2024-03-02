Спецслужбы РФ используют протест на границе — как польские фермеры это поняли

Рассыпанное зерно на границе. Иллюстративное фото: X/Monika Chlebosz

Польские фермеры продолжают протесты на границе с Украиной. Однако сейчас они поняли, что их действия играют на руку спецслужбам России.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире ''Ми — Україна''.

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Протесты на границе с Польшей

"Очень хорошо то, что сами фермеры поняли, что их протесты используют политики радикальные и российские спецслужбы", — сказал Качка.

Он рассказал, что враг пытается создать впечатление межнациональной розни между украинцами и поляками.

Сейчас уже лидеры протестов говорят в СМИ о том, что ими пользуются те, кто инсценирует все эти "рассыпания".

"Хорошо, что есть осознание этого риска. Польское правительство расследует все эти случаи", — добавил Качка.

Как известно, польские фермеры не пропускают через КПП в направлении Украины грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию.

"Польское правительство поняло и сумело убедить фермеров, что в таких продуктах как пшеница, польские фермеры конкурируют не с украинской, а российской. И не на территории Польши, а в регионе", — добавил представитель Минэкономики.

В результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко.