Спецслужбы РФ используют протест на границе — как польские фермеры это поняли
Польские фермеры продолжают протесты на границе с Украиной. Однако сейчас они поняли, что их действия играют на руку спецслужбам России.
Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире ''Ми — Україна''.
Протесты на границе с Польшей
"Очень хорошо то, что сами фермеры поняли, что их протесты используют политики радикальные и российские спецслужбы", — сказал Качка.
Он рассказал, что враг пытается создать впечатление межнациональной розни между украинцами и поляками.
Сейчас уже лидеры протестов говорят в СМИ о том, что ими пользуются те, кто инсценирует все эти "рассыпания".
"Хорошо, что есть осознание этого риска. Польское правительство расследует все эти случаи", — добавил Качка.
Как известно, польские фермеры не пропускают через КПП в направлении Украины грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию.
"Польское правительство поняло и сумело убедить фермеров, что в таких продуктах как пшеница, польские фермеры конкурируют не с украинской, а российской. И не на территории Польши, а в регионе", — добавил представитель Минэкономики.
В результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко.
Доктор экономических наук Виктор Борщевский рассказал Новини.LIVE о российских провокациях по блокаде поляками украинской границы. Также он объяснил, к чему приведет отказ от польских товаров.
Кроме того, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, сколько времени продлятся фермерские протесты в Польше.
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