Посольство Украины в Польше отреагировало на информацию об уничтожении авто для ВСУ на границе

Разбитое авто для ВСУ на границе с Польшей. Фото: скриншот с видео

В соцсетях распространили видео, где якобы колонну авто, закупленных для нужд Вооруженных сил, побили польские фермеры на границе. Посольство Украины в Польше опровергло эту информацию и заявило, что машины были уничтожены до прибытия на границу.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше в Facebook в понедельник, 4 марта.

Читайте также:

Посольство Украины опровергло причастность фермеров к уничтожению авто для ВСУ

По данным посольства, польские аграрии не имеют отношения к повреждению автомобилей для ВСУ на границе, стоящих в очереди. Чиновники установили, что машины были повреждены еще в стране, где они закупались.

"Установлено, что указанные автомобили были повреждены еще до прибытия на территорию Республики Польша в стране, откуда осуществлялась их доставка. В настоящее время автомобили уже находятся на территории Украины. Польские аграрии не имеют никакого отношения к ситуации, освещенной СМИ", — говорится в сообщении.

Скриншот поста посольства

Напомним, 3 марта в сети распространили видео, на котором видно несколько разбитых автомобилей для ВСУ, в том числе у них повреждены окна. Волонтеры обвинили польских фермеров в повреждении машин.

До этого на границе 23, 24 и 25 февраля поляки повредили груз с украинским зерном. Была высыпана агропродукция на польской железнодорожной станции Дорогуск и в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства.

В ГПСУ рассказали, что по состоянию на 4 марта в очередях на границе ожидают проезда около 2500 грузовиков.