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Посольство Украины в Польше отреагировало на информацию об уничтожении авто для ВСУ на границе

4 марта 2024 17:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Посольство Украины в Польше отреагировало на информацию об уничтожении авто для ВСУ на границе
Разбитое авто для ВСУ на границе с Польшей. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В соцсетях распространили видео, где якобы колонну авто, закупленных для нужд Вооруженных сил, побили польские фермеры на границе. Посольство Украины в Польше опровергло эту информацию и заявило, что машины были уничтожены до прибытия на границу.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше в Facebook в понедельник, 4 марта.

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По данным посольства, польские аграрии не имеют отношения к повреждению автомобилей для ВСУ на границе, стоящих в очереди. Чиновники установили, что машины были повреждены еще в стране, где они закупались.

"Установлено, что указанные автомобили были повреждены еще до прибытия на территорию Республики Польша в стране, откуда осуществлялась их доставка. В настоящее время автомобили уже находятся на территории Украины. Польские аграрии не имеют никакого отношения к ситуации, освещенной СМИ", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения посольства
Скриншот поста посольства

Напомним, 3 марта в сети распространили видео, на котором видно несколько разбитых автомобилей для ВСУ, в том числе у них повреждены окна. Волонтеры обвинили польских фермеров в повреждении машин.

До этого на границе 23, 24 и 25 февраля поляки повредили груз с украинским зерном. Была высыпана агропродукция на польской железнодорожной станции Дорогуск и в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства.

В ГПСУ рассказали, что по состоянию на 4 марта в очередях на границе ожидают проезда около 2500 грузовиков.

Польша
граница
ВСУ
протесты
авто
Украина
фермеры
блокада

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