Польские фермеры брали взятки с украинских фур, чтобы пропустить их через границу

Очереди из фур на границе. Иллюстративное фото: East News

На украинско-польской границе продолжаются протесты фермеров, блокирующих движение грузовиков. Один из протестующих признался, что аграрии брали взятки в размере 1000 злотых от украинских водителей за пропуск фур.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Политика Страны" в понедельник, 4 марта.

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Скриншот поста Политика Страны

Польские фермеры брали по 1000 злотых с водителей украинских грузовиков

В сети распространили видео, на котором один из протестующих рассказывает о так называемой коррупции на границе. По его словам, были случаи, когда фермеры получили денежное вознаграждение от украинских водителей. Перевозчики платили по 1000 злотых (около 9400 гривен) аграриям.

За такое вознаграждение украинские фуры могли пересечь границу. Сняли слова фермера украинские водители.

Напомним, 4 марта в очередях на границе с Польшей в целом на всех КПП ожидают проезда около 2500 грузовиков.

Также мы писали, что 3 марта в сети распространили видео, на котором видно несколько изуродованных автомобилей для ВСУ, в том числе у них разбиты окна. Волонтеры обвинили польских фермеров в повреждении машин. Посольство Украины в Польше уже успело отреагировать на информацию и объяснить, виновны ли фермеры в повреждении машин.