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Шмигаль назвав блокаду українсько-польського кордону безглуздою

4 березня 2024 17:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шмигаль назвав блокаду українсько-польського кордону безглуздою
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що блокування кордону польськими фермерами є безглуздим. Із 2023 року Україна не експортує до Польщі аграрної продукції.

Про це глава українського уряду заявив на пресконференції у понеділок, 4 березня.

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Шмигаль заявив, що блокування кордону польськими фермерами не має сенсу, оскільки з вересня минулого року Україна не здійснює постачання до Польщі таких товарів, як пшениця, кукурудза, насіння соняшнику та ріпак.

Прем'єр додав, що в рамках візиту урядової делегації на кордон Польщі запропонували п'ятиетапний план для вирішення ситуації з блокадою. Наразі польська сторона працює над його реалізацією.

"Розраховуємо знайти з Польщею компроміс у вирішенні прикордонної кризи", — написав Шмигаль.

Денис Шмигаль
Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, польські фермери обмежують на кордоні не лише рух вантажівок з агропродукцією, а й фур з авто для Збройних сил України.

Представник Державної прикордонної служби України Денис Демченко заявив, що наразі польські фермери продовжують блокувати шість пропускних пунктів із дев'яти на кордоні з Польщею.

Денис Шмигаль
Польща
кордон
Україна
фермери
блокада

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