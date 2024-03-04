Шмигаль назвав блокаду українсько-польського кордону безглуздою

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що блокування кордону польськими фермерами є безглуздим. Із 2023 року Україна не експортує до Польщі аграрної продукції.

Про це глава українського уряду заявив на пресконференції у понеділок, 4 березня.

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Шмигаль заявив, що блокування кордону польськими фермерами не має сенсу, оскільки з вересня минулого року Україна не здійснює постачання до Польщі таких товарів, як пшениця, кукурудза, насіння соняшнику та ріпак.

Прем'єр додав, що в рамках візиту урядової делегації на кордон Польщі запропонували п'ятиетапний план для вирішення ситуації з блокадою. Наразі польська сторона працює над його реалізацією.

"Розраховуємо знайти з Польщею компроміс у вирішенні прикордонної кризи", — написав Шмигаль.

Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, польські фермери обмежують на кордоні не лише рух вантажівок з агропродукцією, а й фур з авто для Збройних сил України.

Представник Державної прикордонної служби України Денис Демченко заявив, що наразі польські фермери продовжують блокувати шість пропускних пунктів із дев'яти на кордоні з Польщею.