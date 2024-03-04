Шмыгаль анонсировал сокращение министерств в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции. Фото: Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине планируется сокращение министерств на треть. Ведется работа над трансформацией структуры правительства.

Об этом украинский глава правительства сообщил в Telegram в понедельник, 4 марта.

Читайте также:

Сокращение министерств в Украине

Шмыгаль сообщил, что в Украине продолжается реформа государственной службы. В 2024 году уже сократили 20 тысяч вакансий.

"Ведем работу по сокращению количества министерств на треть", — написал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что целью реформы является создание мощного Центра правительства, который будет концентрировать в себе поддерживающие и административные функции.

Шмыгаль уточнил, что министерства должны состоять из ограниченного числа высококвалифицированных специалистов, задачей которых будет разработка государственной политики.

В это время Центр правительства будет предоставлять поддержку в юридическом, кадровом и финансово-бухгалтерском аспектах.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, Шмыгаль заявил, что Украина готова продолжить транзит российского газа. В то же время сама Украина не будет продлевать контракт с Россией.

Ранее глава украинского правительства сообщил, что Европейский Союз окончательно одобрил четырехлетнюю программу поддержки Украины.