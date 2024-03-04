Шмыгаль анонсировал сокращение министерств в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине планируется сокращение министерств на треть. Ведется работа над трансформацией структуры правительства.
Об этом украинский глава правительства сообщил в Telegram в понедельник, 4 марта.
Сокращение министерств в Украине
Шмыгаль сообщил, что в Украине продолжается реформа государственной службы. В 2024 году уже сократили 20 тысяч вакансий.
"Ведем работу по сокращению количества министерств на треть", — написал Шмыгаль.
Премьер сообщил, что целью реформы является создание мощного Центра правительства, который будет концентрировать в себе поддерживающие и административные функции.
Шмыгаль уточнил, что министерства должны состоять из ограниченного числа высококвалифицированных специалистов, задачей которых будет разработка государственной политики.
В это время Центр правительства будет предоставлять поддержку в юридическом, кадровом и финансово-бухгалтерском аспектах.
Напомним, Шмыгаль заявил, что Украина готова продолжить транзит российского газа. В то же время сама Украина не будет продлевать контракт с Россией.
Ранее глава украинского правительства сообщил, что Европейский Союз окончательно одобрил четырехлетнюю программу поддержки Украины.
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