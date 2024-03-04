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Шмигаль анонсував скорочення міністерств в Україні

4 березня 2024 15:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шмигаль анонсував скорочення міністерств в Україні
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції. Фото: Денис Шмигаль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні планується скорочення міністерств на третину. Ведеться робота над трансформацією структури уряду.

Про це український голова уряду повідомив у Telegram у понеділок, 4 березня.

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Скорочення міністерств в Україні

Шмигаль повідомив, що в Україні продовжується реформа державної служби. 2024 року вже скоротили 20 тисяч вакансій.

"Ведемо роботу щодо скорочення кількості міністерств на третину", — написав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що метою реформи є створення потужного Центру уряду, який концентруватиме у собі підтримуючі та адміністративні функції.

Шмигаль уточнив, що міністерства мають складатися з обмеженої кількості висококваліфікованих фахівців, завданням яких буде розробка державної політики.

У цей час Центр уряду надаватиме підтримку в юридичному, кадровому та фінансово-бухгалтерському аспектах.

Денис Шмигаль
Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що Україна готова продовжити транзит російського газу. Водночас сама Україна не продовжуватиме контракт із Росією.

Раніше глава українського уряду повідомив, що Європейський Союз остаточно ухвалив чотирирічну програму підтримки України.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
Україна
чиновники
реформи
політики

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