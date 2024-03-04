Транзит российского газа — Шмыгаль сделал неожиданное заявление

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: forbes.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал неожиданное заявление относительно транзита российского газа. По его словам, если Европа выступит транзитером своего газа, то Украина готова предоставлять такую услугу. Но сама Украина не будет продлевать контракт с Россией.

Об этом глава украинского правительства сообщил на пресс-конференции в понедельник, 4 марта.

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Денис Шмыгаль про транзит российского газа. Фото: скриншот

Шмыгаль заявил, что Украина готова предложить услуги транзита газа, если европейские страны решат действовать совместно в качестве консорциума. Также это может произойти, если любой из наших европейских партнеров захочет стать транзитером своего газа.

В то же время глава правительства добавил, что сама Украина не будет продлевать контракт с Россией по транзиту газа. По его словам, это принципиальная позиция Украины.

Шмыгаль уточнил, что речь идет именно о транзите газа в Европу, если страны Европейского союза в этом нуждаются. Украина вести переговоры о транзите не будет, их будут вести иностранные партнеры.

Напомним, Украина впервые прошла зиму, используя только собственный газ. Власти страны планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости страны.

Тем временем в странах Европы стоимость природного газа за последний год снизилась в 2,5 раза. Сейчас ресурс стоит 30 евро за МВт-час.