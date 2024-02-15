ЕС стремится как можно быстрее отказаться от российского газа, — еврокомиссар

Заседание европейского парламента. Фото: Слово и дело

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский Союз не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с Российской Федерацией. Она подчеркнула, что вернуться к прежним отношениям с Россией невозможно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

ЕС не продлит контракт с Россией

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Симсоном в рамках Министерской встречи Международного энергетического агентства в Париже.

Еврокомиссар заявила, что государства ЕС работают над заполнением своих газовых хранилищ и диверсификацией поставок.

"Возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно. ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами", — заверила Симсон.

Она подчеркнула, что европейские страны готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, когда начались манипуляции на газовом рынке. Еврокомиссар добавила, что у ЕС есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок.

Встреча Германа Галущенко и Кадри Симсон. Фото: Министерство энергетики

Максимальная поддержка Украины

Также ЕС очертил основной фокус ЕС — обеспечение максимальной поддержки Украины и скорейший отказ от российского газа.

Со своей стороны Галущенко поблагодарил Еврокомиссию за последний грант для Фонда поддержки энергетики Украины в размере 58 млн евро.

Он добавил, что 46,4 млн евро из которых уже поступили на счет. Значительная часть соответствующего взноса будет направлена на закупку газовых турбин для оператора ГТС Украины.

Ранее мы сообщали, что Венгрия заблокировала новый пакет европейских санкций против России. Пакет ограничительных мер направлен против 200 физических и юридических российских лиц, Китая и поддерживающих РФ стран.

Совет Европейского Союза утвердил постановление об использовании замороженных активов России. Прибыль от них будет передаваться в поддержку Украины.