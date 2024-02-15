Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow ЕС стремится как можно быстрее отказаться от российского газа, — еврокомиссар arrow

ЕС стремится как можно быстрее отказаться от российского газа, — еврокомиссар

15 февраля 2024 17:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ЕС стремится как можно быстрее отказаться от российского газа, — еврокомиссар
Заседание европейского парламента. Фото: Слово и дело
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский Союз не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с Российской Федерацией. Она подчеркнула, что вернуться к прежним отношениям с Россией невозможно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

ЕС не продлит контракт с Россией

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Симсоном в рамках Министерской встречи Международного энергетического агентства в Париже.

Еврокомиссар заявила, что государства ЕС работают над заполнением своих газовых хранилищ и диверсификацией поставок.

"Возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно. ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами", — заверила Симсон.

Она подчеркнула, что европейские страны готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, когда начались манипуляции на газовом рынке. Еврокомиссар добавила, что у ЕС есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок.

газ
Встреча Германа Галущенко и Кадри Симсон. Фото: Министерство энергетики

Максимальная поддержка Украины

Также ЕС очертил основной фокус ЕС — обеспечение максимальной поддержки Украины и скорейший отказ от российского газа.

Со своей стороны Галущенко поблагодарил Еврокомиссию за последний грант для Фонда поддержки энергетики Украины в размере 58 млн евро.

Он добавил, что 46,4 млн евро из которых уже поступили на счет. Значительная часть соответствующего взноса будет направлена на закупку газовых турбин для оператора ГТС Украины.

Ранее мы сообщали, что Венгрия заблокировала новый пакет европейских санкций против России. Пакет ограничительных мер направлен против 200 физических и юридических российских лиц, Китая и поддерживающих РФ стран.

Совет Европейского Союза утвердил постановление об использовании замороженных активов России. Прибыль от них будет передаваться в поддержку Украины.

Европейский союз
газ
экономика
мир
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме