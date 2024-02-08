Допомога Україні - в ЄС заявили, що 50 мільярдів євро для України вкрай замало, — Politico

Європарламент. Фото: Вікіпедія

Міжнародний валютний фонд оцінює дефіцит фінансування України у понад 40 млрд доларів лише цього року. А за оцінками Світового банку, довгострокові потреби України у відновленні становлять 411 мільярдів доларів. У той же час європейські експерти кажуть, що виділений Києву пакет макрофінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро є вкрай мізерним.

Про це повідомило Politico у середу, 7 лютого.

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"Усі розуміють, що 50 мільярдів євро недостатньо", — каже бельгійський консерватор Йохан Ван Овертвельдт, який очолює бюджетний комітет Європарламенту.

У Брюсселі та інших європейських столицях думають про альтернативні способи залучення грошей. Є розуміння того, що в якийсь момент Києву доведеться навчитися стояти на своїх ногах. Так вважає високопоставлений співробітник Європейського банку реконструкції та розвитку Маттео Патроне.

"Україна повинна стати більш самодостатньою, оскільки вона не може продовжувати наповнювати половину свого бюджету за рахунок зовнішнього фінансування", — сказав Патроне.

Разом з тим, для Києва одним із найбільших ризиків є те, що нестача допомоги може змусити його піти інфляційним шляхом друкування нових грошей.

Один із планів із залучення коштів полягає в конфіскації активів, але він пов’язаний із труднощами. Проти нього вже виступили три найбільші країни блоку — Німеччина, Франція та Італія, оскільки вони стурбовані юридичними та фінансовими наслідками. Група промислово розвинених країн G7 розглядає більш м’яку пропозицію про використання цих активів як заставу для банківських кредитів, які можуть фінансувати відновлення України.

Цього року заплановане фінансування виглядає достатнім, але сума, яку ЄС виділить Україні в період до 2027 року, може щорічно зменшуватися.

Нагадаємо, загальний бюджет Фонду допомоги Україні становитиме 50 мільярдів євро. Механізми допомоги для нашої держави об’єднають бюджетну підтримку ЄС для України в єдиний інструмент. Таким чином, буде забезпечено узгоджену та гнучку підтримку Україні на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів підтримки країни у стані війни. Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати реформи та зусилля з модернізації, необхідні їй для майбутнього членства в ЄС.

Також ми писали, що Сенат Сполучених Штатів Америки не підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. До того ж йдеться про нове фінансування для захисту кордонів.