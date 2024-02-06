В ЄС узгодили механізми підтримки України з бюджетом у 50 мільярдів євро

Засідання Європейської Ради. Фото ілюстративне: Reuters

Європейська Рада та Європейський Парламент досягли попередньої домовленості щодо створення нового єдиного спеціального інструменту, за допомогою якого буде здійснюватися підтримка, відновлення, реконструкція та модернізація України. Одночасно вони активізують зусилля щодо проведення реформ у рамках шляху нашої держави до Європейського Союзу.

Про це повідомили на сайті Європейської Ради у вівторок, 6 лютого.

Читайте також:

Механізми допомоги України

Загальний бюджет Фонду допомоги Україні становитиме 50 мільярдів євро. Механізми допомоги для нашої держави об’єднають бюджетну підтримку ЄС для України в єдиний інструмент. Таким чином буде забезпечено узгоджену та гнучку підтримку Україні на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів підтримки країни у стані війни. Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати реформи та зусилля з модернізації, необхідні їй для майбутнього членства в ЄС.

Механізм допомоги Україні буде структурований за трьома компонентами:

Уряд України підготує "План щодо України", в якому викладе свої наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також розповість реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС. Фінансова підтримка у формі грантів і позик Україні надаватиметься на основі виконання Плану України, який буде підкріплюватися низкою умов і графіком виплат;

Відповідно до Рамкової інвестиційної програми для України ЄС надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій та поєднання грантів і позик від державних і приватних установ. Гарантія від України покриватиме ризики позик, інструментів ринку капіталу та інших форм фінансування, що підтримують цілі Механізму;

Допомога при вступі до ЄС та інші заходи підтримки, які допоможуть Україні узгодити законодавство ЄС і провести структурні реформи на шляху до майбутнього членства в ЄС.

Раніше ми розповідали, що 5 лютого Сенат Сполучених Штатів Америки оприлюднив законопроєкт щодо виділення додаткового фінансування загальною вартістю 118 млрд доларів у понеділок, 5 лютого. Документ об'єднує захист кордонів, допомогу Україні та Ізраїлю.

Нагадуємо, що Європейський Союз може затвердити фонд військової допомоги Україні найближчими днями. Це станеться в рамках Європейського фонду миру.