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Сенат США представив законопроєкт про додаткове фінансування — скільки виділять для України

5 лютого 2024 03:14
оновлено: 03:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сенат США представив законопроєкт про додаткове фінансування — скільки виділять для України
Засідання Сенату США. Фото: telegrafist.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сенат Сполучених Штатів Америки оприлюднив законопроєкт в понеділок, 5 лютого, щодо виділення додаткового фінансування загальною вартістю 118 млрд доларів. Документ об'єднує захист кордонів, допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє Associated Press.

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Видання зазначає, що зі 118,28 млрд доларів законопроєкт передбачає 60 млрд — для України, 14,1 млрд — на допомогу Ізраїлю, близько 5 млрд — союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а також кошти на посилення міграційної політики, інвестиції в оборонне виробництво США та гуманітарну допомогу постраждалим від війни в Україні та Секторі Газа.

Президент США Джо Байден зазначив, що пропозиція Сенату "дозволяє Сполученим Штатам продовжувати життєво важливу роботу разом з партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії Росії".

"Це зробить нашу країну безпечнішою, зробить наш кордон безпечнішим, ставитиметься до людей справедливо та гуманно, зберігаючи законну імміграцію, що відповідає нашим цінностям як нації", — цитує AP заяву Байдена.

Нагадаємо, що Сенат США дійшов згоди щодо прикордонного контролю з Мексикою у п'ятницю, 2 лютого. Наступним кроком було ухвалення пакета, куди входить допомога Україні. 

Також ми повідомляли, що в американському Сенаті довгий час тривали дискусії щодо ухвалення законодавства для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні Америки.

Джо Байден
США
фінансова допомога
Україна
допомога
Сенат

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