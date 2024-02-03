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Допомога Україні від США — Сенат на порозі вирішального голосування

3 лютого 2024 01:08
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Інна Буряк
редактор
Допомога Україні від США — Сенат на порозі вирішального голосування
Засідання Сенату США. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Лідери Демократичної та Республіканської партій Сенату Сполучених Штатів Америки у п'ятницю, 2 лютого, дійшли згоди стосовно прикордонного контролю з Мексикою. Тепер посадовці мають ухвалити пакет, куди входить допомога Україні

Про це повідомляє The Washington Post

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У матеріалі йдеться, що тепер Сенат розпочинає "важке завдання", адже має ухвалити пакет заходів з національної безпеки, який містить "десятки мільярдів доларів для України та імміграційної служби, а також фінансування для Ізраїлю та інших американських союзників".

"Республіканці заявили, що кордон є пріоритетом, і ми повинні розробити двопартійний законопроєкт, який допоможе контролювати кордон. Ми це зробили. У нас є угода. Настав час ухвалювати рішення", — заявив представник Демократичної партії сенатор Кріс Мерфі.

Нагадаємо, що невдовзі Сенат голосуватиме за надання допомоги Україні. Це станеться наступного тижня.

Також ми повідомляли, що за даними американських ЗМІ, затримка з допомогою Україні в Конгресі повʼязана з тиском американського експрезидента Дональда Трампа, адже підтримка України не в його інтересах.

Додамо, що в американському Сенаті тривають дискусії щодо ухвалення законодавства для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні Америки.

США
Україна
допомога
війна в Україні
війна
Сенат

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