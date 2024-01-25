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ЗМІ з'ясували, з чим пов'язана затримка з виділенням коштів США для України

25 січня 2024 14:56
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ЗМІ з'ясували, з чим пов'язана затримка з виділенням коштів США для України
Експрезидент США Дональд Трамп на передвиборчому мітингу. Фото: REUTERS/Mike Segar
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Кілька джерел в американських ЗМІ стверджують, що затримка з допомогою Україні в Конгресі повʼязана з тиском американського експрезидента Дональда Трампа. Він бажає будувати кампанію на питаннях міграції і компроміс щодо України не в його інтересах.

Про це повідомив кореспондент Голосу Америки Остап Яриш

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Журналіст розповів, що на затримку пакета допомоги Україні від США випливає експрезидент Дональд Трамп і його бажання будувати кампанію на питаннях міграції. За його словами, компроміс щодо України і кордону не в його інтересах, бо це б додало балів Байдену перед виборам.

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Водночас видання Huffpost зазначає, що "раціональні республіканці хочуть укласти угоду, тому що прагнуть розв'язати питання щодо України, Ізраїлю та кордону. Але інші бояться Трампа, або ж вони є групою хаосу, яка ніколи нічого не хоче ухвалювати".

Також повідомляється, що раніше Трамп не закликав нікого до прийняття рішень та не висловлював свою чітку позицію щодо цього, але тепер він прямо каже сенаторам Республіканської партії, щоб вони виступали проти будь-якої угоди. Його втручання призвело до того, що їхня конференція опинилася в ще більшому безладді, ніж вона була, а потенційна угода про кордон залишилася в підвішеному стані.

Нагадаємо, що в США продовжуються дискусії щодо ухвалення законодавства для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні Америки. Сенатори стверджують, що кожен день "на крок ближче" до ухвалення допомоги нашій державі.

Також ми писали, що США планують надати фінансову допомогу для України, аби підтримати її економіку під час війни. Для цього з бюджету мають намір виділити 11,8 мільярда доларів. 

США
вибори
Дональд Трамп
Конгрес
військова допомога
фінанси
війна в Україні
Сенат

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