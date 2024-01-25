СМИ выяснили, с чем связана задержка с выделением средств США для Украины

Экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге. Фото: REUTERS/Mike Segar

Несколько источников в американских СМИ утверждают, что задержка с помощью Украине в Конгрессе связана с давлением американского экс-президента Дональда Трампа. Он желает строить кампанию на вопросах миграции и компромисс в отношении Украины не в его интересах.

Об этом сообщил корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш.

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Журналист рассказал, что на задержку пакета помощи Украине от США влияет экс-президент Дональд Трамп и его желание строить кампанию по миграции. По его словам, компромисс в отношении Украины и границы не в его интересах, потому что это прибавило бы баллов Байдену перед выборами.

В то же время издание Huffpost отмечает, что "рациональные республиканцы хотят заключить соглашение, потому что стремятся решить вопросы относительно Украины, Израиля и границы. Но другие боятся Трампа, или они являются группой хаоса, которая никогда ничего не хочет принимать".

Также сообщается, что ранее Трамп не призывал никого к принятию решений и не высказывал свою четкую позицию по этому поводу, но теперь он прямо говорит сенаторам Республиканской партии, чтобы они выступали против любого соглашения. Его вмешательство привело к тому, что их конференция оказалась в еще большем беспорядке, чем она была, а потенциальное соглашение о границе осталось во взвешенном состоянии.

Напомним, что в США продолжаются дискуссии по принятию законодательства по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню и усилению безопасности на южной границе Америки. Сенаторы утверждают, что каждый день "на шаг ближе" к принятию помощи нашему государству.

Также мы писали, что США планируют предоставить финансовую помощь для Украины, чтобы поддержать ее экономику во время войны. Для этого из бюджета намерены выделить 11,8 млрд долларов.