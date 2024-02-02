У Сенаті США відповіли, коли відбудеться голосування за допомогу Україні

Засідання Сенату США. Фото: REUTERS

Очільник більшості в Сенаті Сполучених Штатів Америки Чак Шумер анонсував голосування за допомогу Україні та власну прикордонну безпеку. За його словами, це відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє Politico.

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Голосування Сенату за допомогу Україні

Шумер зазначив, що текст угоди опублікують або в п'ятницю, або в неділю. Він планує провести голосування за законопроєкт наступного тижня, однак не пізніше середи.

"Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроєкт перед голосуванням щодо нього", — заявив чиновник.

До пакета входить допомога Ізраїлю, Україні, Тайваню, фінансування безпеки кордонів і додаткові кошти для впровадження нової політики, яка передбачена законопроєктом.

Що відомо про погодження Конгресом США надання допомоги Україні

Нагадаємо, що на початку грудня 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена готова йти на поступки представникам Республіканської партії Конгресу та додати до законопроєкту про додаткове фінансування пункт про безпеку кордонів Сполучених Штатів. Таким чином Білий дім хоче досягти схвалення допомоги для України та Ізраїлю.

Як відомо, саме республіканці відмовилися надати додаткову допомогу Україні через відсутність у законопроєкті пункту про заходи зі "скорочення рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США".

Також ми повідомляли, що спікер Палати представників США Майк Джонсон відповів на питання, чи встигне Конгрес США домовитися про фінансування для України до лютого. За його словами, є важливіші речі — захист власних кордонів.

Додамо, що координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, якщо США припинять військову допомогу Україні, це може мати "катастрофічні наслідки".

Крім того, кілька джерел в американських ЗМІ стверджують, що затримка з допомогою Україні в Конгресі повʼязана з тиском американського експрезидента Дональда Трампа. Він бажає будувати кампанію на питаннях міграції і компроміс щодо України не в його інтересах.