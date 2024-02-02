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В Сенате США ответили, когда состоится голосование за помощь Украине

2 февраля 2024 00:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Сенате США ответили, когда состоится голосование за помощь Украине
Заседание Сената США. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава большинства в Сенате Соединенных Штатов Америки Чак Шумер анонсировал голосование за помощь Украине и собственную пограничную безопасность. По его словам, это произойдет на следующей неделе.

Об этом сообщает Politico.

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Шумер отметил, что текст соглашения будет опубликован либо в пятницу, либо в воскресенье. Он планирует провести голосование за законопроект на следующей неделе, однако не позже среды.

"Это даст членам достаточно времени, чтобы прочитать законопроект перед голосованием по нему", — заявил чиновник.

В пакет входит помощь Израилю, Украине, Тайваню, финансирование безопасности границ и дополнительные средства для внедрения новой политики, предусмотренной законопроектом.

Что известно о согласовании Конгрессом США оказания помощи Украине

Напомним, что в начале декабря 2023 года администрация президента США Джо Байдена была готова идти на уступки представителям Республиканской партии Конгресса и добавить в законопроект о дополнительном финансировании пункт о безопасности границ Соединенных Штатов. Таким образом, Белый дом хочет достичь одобрения помощи для Украины и Израиля.

Как известно, именно республиканцы отказались оказать дополнительную помощь Украине из-за отсутствия в законопроекте пункта о мерах по "сокращению рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США".

Также мы сообщали, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ответил на вопрос, успеет ли Конгресс США договориться о финансировании для Украины до февраля. По его словам, есть более важные вещи — защита собственных границ.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, если США прекратят военную помощь Украине, это может иметь "катастрофические последствия".

Кроме того, несколько источников в американских СМИ утверждают, что задержка с помощью Украины в Конгрессе связана с давлением американского экс-президента Дональда Трампа. Он желает строить кампанию по вопросам миграции и компромисс в отношении Украины не в его интересах.

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