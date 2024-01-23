Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow У Білому домі висловилися щодо подальшої допомоги Україні arrow

У Білому домі висловилися щодо подальшої допомоги Україні

23 січня 2024 09:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Білому домі висловилися щодо подальшої допомоги Україні
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Leah Millis
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Якщо США припинять військову допомогу Україні, це може мати "катастрофічні наслідки". Весь світ спостерігає за рішеннями Вашингтона щодо підтримки нашої держави, і якщо Америка хоче зберегти глобальне лідерство в цьому питанні, Конгрес повинен негайно ухвалити додаткову допомогу.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Читайте також:

Що кажуть у Білому домі щодо допомоги Україні

Кірбі розповів, що президент США Джо Байден усвідомлює, що увесь світ спостерігає за діями Америки щодо підтримки України. Однак вони повинні розуміти, що керівництво США надало критичну та одну з найбільших підтримок Україні.

"Ми буквально лідирували не лише у внесках, а й у координації внесків інших країн, щоб доставити допомогу в Україну", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, він додав, що за пакетами допомоги для України також стежать Росія і Китай. Він переконаний, якщо Конгрес не ухвалить наступну підтримку нашій державі, то американське лідерство похитнеться, бо деякі країни також переглянуть свої внески. А РФ відчує себе впевненішою і це матиме потенційно катастрофічні наслідки для України.

Нагадаємо, що спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прокоментувала затримку допомоги. Сполучені Штати усвідомлюють виклики, які пов'язані з цим питанням.

Крім того, вона пояснила, чому важливо економічно підтримувати Україну. 

США
Конгрес
військова допомога
Джон Кірби
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі