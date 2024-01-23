У Білому домі висловилися щодо подальшої допомоги Україні

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Leah Millis

Якщо США припинять військову допомогу Україні, це може мати "катастрофічні наслідки". Весь світ спостерігає за рішеннями Вашингтона щодо підтримки нашої держави, і якщо Америка хоче зберегти глобальне лідерство в цьому питанні, Конгрес повинен негайно ухвалити додаткову допомогу.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

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Кірбі розповів, що президент США Джо Байден усвідомлює, що увесь світ спостерігає за діями Америки щодо підтримки України. Однак вони повинні розуміти, що керівництво США надало критичну та одну з найбільших підтримок Україні.

"Ми буквально лідирували не лише у внесках, а й у координації внесків інших країн, щоб доставити допомогу в Україну", — йдеться у повідомленні.

Крім того, він додав, що за пакетами допомоги для України також стежать Росія і Китай. Він переконаний, якщо Конгрес не ухвалить наступну підтримку нашій державі, то американське лідерство похитнеться, бо деякі країни також переглянуть свої внески. А РФ відчує себе впевненішою і це матиме потенційно катастрофічні наслідки для України.

Нагадаємо, що спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прокоментувала затримку допомоги. Сполучені Штати усвідомлюють виклики, які пов'язані з цим питанням.