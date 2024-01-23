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В Белом доме высказались о дальнейшей помощи Украине

23 января 2024 09:44
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В Белом доме высказались о дальнейшей помощи Украине
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS/Leah Millis
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Если США прекратят военную помощь в Украине, это может иметь "катастрофические последствия". Весь мир наблюдает за решениями Вашингтона о поддержке нашего государства, и если Америка хочет сохранить глобальное лидерство в этом вопросе, Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

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Кирби рассказал, что президент США Джо Байден понимает, что весь мир наблюдает за действиями Америки по поддержке Украины. Однако они должны понимать, что руководство США предоставило критическую и одну из самых больших поддержок Украине.

"Мы буквально лидировали не только во вкладах, но и в координации вкладов других стран, чтобы доставить помощь в Украину", — говорится в сообщении.

Кроме того, он добавил, что за пакетами помощи для Украины также следят Россия и Китай. Он убежден, если Конгресс не примет последующую поддержку нашему государству, то американское лидерство пошатнется, потому что некоторые страны также пересмотрят свои взносы. А РФ почувствует себя более уверенной и будет иметь потенциально катастрофические последствия для Украины.

Напомним, что спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер прокомментировала задержку помощи. Соединенные Штаты осознают вызовы, связанные с этим вопросом.

Кроме того, она объяснила, почему важно экономически поддерживать Украину.

США
Конгресс
военная помощь
Джон Кирби
война в Украине

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