Помощь Украине от США — Сенат на пороге решающего голосования

Заседание Сената США. Фото: REUTERS

Лидеры Демократической и Республиканской партий Сената Соединенных Штатов Америки в пятницу, 2 февраля, пришли к соглашению относительно пограничного контроля с Мексикой. Теперь должностные лица должны принять пакет, в который входит помощь Украине.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также:

Сенат должен принять пакет по нацбезопасности

В материале говорится, что теперь Сенат начинает "трудную задачу", ведь должен принять пакет мер по национальной безопасности, содержащий "десятки миллиардов долларов для Украины и иммиграционной службы, а также финансирование для Израиля и других американских союзников".

"Республиканцы заявили, что граница является приоритетом, и мы должны разработать двухпартийный законопроект, который поможет контролировать границу. Мы это сделали. У нас есть соглашение. Пора принимать решения", — заявил представитель Демократической партии сенатор Крис Мерфи.

Напомним, что вскоре Сенат будет голосовать за оказание помощи Украине. Это произойдет на следующей неделе.

Также мы сообщали, что, по данным американских СМИ, задержка с помощью Украины в Конгрессе связана с давлением американского экс-президента Дональда Трампа, ведь поддержка Украины не в его интересах.

Добавим, что в американском Сенате продолжаются дискуссии по принятию законодательства по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню и усилению безопасности на южной границе Америки.