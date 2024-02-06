В ЕС согласовали механизмы поддержки Украины с бюджетом в 50 миллиардов евро

Заседание Европейского совета. Фото иллюстративный: Reuters

Европейский Совет и Европейский Парламент достигли предварительной договоренности по созданию нового единого специального инструмента, посредством которого будет осуществляться поддержка, восстановление, реконструкция и модернизация Украины. Одновременно они активизируют усилия по проведению реформ в рамках пути нашего государства в Европейский Союз.

Об этом сообщили на сайте Европейского Совета во вторник, 6 февраля.

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Механизмы помощи Украины

Общий бюджет Фонда помощи Украине составит 50 миллиардов евро. Механизмы помощи для нашего государства объединят бюджетную поддержку ЕС для Украины в единый инструмент. Таким образом, будет обеспечена согласованная и гибкая поддержка Украины на период 2024-2027 годов, адаптированная к беспрецедентным вызовам поддержки страны в состоянии войны. В то же время, эта поддержка поможет Украине продвигать реформы и усилия по модернизации, необходимые ей для будущего членства в ЕС.

Механизм помощи Украине будет структурирован по трем компонентам:

Правительство Украины подготовит "План по Украине", в котором изложит свои намерения по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также расскажет реформы, которые он планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС. Финансовая поддержка в форме грантов и ссуд Украины будет предоставляться на основе выполнения Плана Украины, который будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат;

Согласно Рамочной инвестиционной программе для Украины ЕС будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и сочетания грантов и займов от государственных и частных учреждений. Гарантия от Украины будет покрывать риски ссуд, инструментов рынка капитала и других форм финансирования, поддерживающих цели Механизма;

Помощь при вступлении в ЕС и другие меры поддержки, которые помогут Украине согласовать законодательство ЕС и провести структурные реформы по пути к будущему членству в ЕС.

Ранее мы рассказывали, что 5 февраля Сенат Соединенных Штатов Америки обнародовал законопроект по выделению дополнительного финансирования общей стоимостью 118 млрд долларов в понедельник, 5 февраля. Документ объединяет защиту границ, помощь Украине и Израилю.

Напомним, что Европейский Союз может утвердить фонд военной помощи Украине в ближайшие дни. Это произойдет в рамках Европейского фонда мира.