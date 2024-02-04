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Стало відомо, коли ЄС може затвердити фонд військової допомоги Україні

4 лютого 2024 02:06
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Коли ЄС може затвердити фонд військової допомоги Україні
Жозеп Боррель. Фото EEAS.EUROPA.EU
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Європейський Союз може затвердити фонд військової допомоги Україні найближчими днями. Це станеться в рамках Європейського фонду миру.
Таку заяву у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу зробив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Про це повідомило агентство Укрінформ у суботу, 3 лютого.

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Коли ЄС може затвердити фонд військової допомоги Україні 

"Сьогодні відбулася змістовна дискусія щодо військової допомоги для України, щодо нашої єдності, а також щодо мирного майбутнього для України та її народу. Ми обговорили ситуацію на полі бою, ситуацію з військовими поставками, створення фонду допомоги для України, який, сподіваюся, буде погоджений протягом наступних днів ув межах Європейського фонду миру", — сказав високий представник ЄС.

Він підкреслив, що перемога України критично важлива для миру й стабільності в Європі.

"Наша позиція залишається твердою. Україна потребує більшої та швидшої підтримки. Ця допомога має надійти зараз. Перемога України є критично важливою не лише для України, а й для миру й стабільності в Європі", — додав Боррель.

До слова, 3 лютого, у Брюсселі відбулася неформальна Рада міністрів ЄС із закордонних справ. Серед питань, які обговорювалися — пропозиція високого представника ЄС щодо створення фонду допомоги для України в рамках Європейського фонду миру в обсязі 20 мільярдів євро на наступні чотири роки.

Кошти мають бути використані для постачання в Україну військової техніки й озброєння та для посилення виробничого потенціалу європейської оборонної промисловості, зокрема, з виробництва більшої кількості боєприпасів для України.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі надали країнам-членам пропозицію щодо реформування фонду, який надає військову підтримку Україні. Раніше дипломатичні представники кількох країн припустили, що Європейський фонд світу стає менш ефективним.

Також ми писали, що лідери Євросоюзу запропонували проведення обговорень щодо фінансової підтримки України на 50 мільярдів євро. Таке розв'язання питання пропонують для подолання перешкод із боку Угорщини.

фінансова допомога
військова допомога
Жозеп Боррель
війна в Україні

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