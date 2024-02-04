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Стало известно, когда ЕС может утвердить фонд военной помощи Украине

4 февраля 2024 02:06
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Когда ЕС может утвердить фонд военной помощи Украине
Жозеп Боррель. Фото EEAS.EUROPA.EU
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Европейский Союз может утвердить фонд военной помощи Украине в ближайшие дни. Это произойдет в рамках Европейского фонда мира.
Такое заявление в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза сделал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Об этом сообщило агентство Укринформ в субботу, 3 февраля.

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Когда ЕС может утвердить фонд военной помощи Украине

"Сегодня состоялась содержательная дискуссия о военной помощи для Украины, о нашем единстве, а также о мирном будущем для Украины и ее народа. Мы обсудили ситуацию на поле боя, ситуацию с военными поставками, создание фонда помощи для Украины, который, надеюсь, будет согласован в течение следующих дней находится в рамках Европейского фонда мира", — сказал высокий представитель ЕС.

Он подчеркнул, что победа Украины критически важна для мира и стабильности в Европе.

"Наша позиция остается твердой. Украина нуждается в большей и более быстрой поддержке. Эта помощь должна поступить сейчас. Победа Украины критически важна не только для Украины, но и для мира и стабильности в Европе", — добавил Боррель.

К слову, 3 февраля, в Брюсселе состоялся неформальный Совет министров ЕС по иностранным делам. Среди обсуждаемых вопросов — предложение высокого представителя ЕС по созданию фонда помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира в объеме 20 миллиардов евро на следующие четыре года.

Средства должны использоваться для поставки в Украину военной техники и вооружения и для усиления производственного потенциала европейской оборонной промышленности, в частности, по производству большего количества боеприпасов для Украины.

Напомним, что в Европейском Союзе предоставили странам-членам предложение о реформировании фонда, оказывающего военную поддержку Украине. Ранее дипломатические представители нескольких стран предположили, что Европейский фонд мира становится менее эффективным.

Также мы писали, что лидеры Евросоюза предложили проведение обсуждений финансовой поддержки Украины на 50 миллиардов евро. Такое решение предлагают для преодоления препятствий со стороны Венгрии.

финансовая помощь
военная помощь
Жозеп Боррель
война в Украине

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