Помощь Украине – в ЕС заявили, что 50 миллиардов евро для Украины крайне мало, — Politico

Европарламент. Фото: Википедия

Международный валютный фонд оценивает дефицит финансирования Украины более чем в 40 млрд долларов только в этом году. По оценкам Всемирного банка, долгосрочные потребности Украины в восстановлении составляют 411 миллиардов долларов. В то же время европейские эксперты говорят, что выделенный Киеву пакет макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро крайне скуден.

Об этом сообщило Politico в среду, 7 февраля.

Читайте также:

Что говорят в ЕС о помощи Украине

"Все понимают, что 50 миллиардов евро недостаточно", — говорит бельгийский консерватор Йохан Ван Овертвельдт, возглавляющий бюджетный комитет Европарламента.

В Брюсселе и других европейских столицах думают об альтернативных способах привлечения денег. Есть понимание того, что в какой-то момент Киеву придется научиться стоять на своих ногах. Так считает высокопоставленный сотрудник Европейского банка по реконструкции и развитию Маттео Патроне.

"Украина должна стать более самодостаточной, поскольку она не может продолжать наполнять половину своего бюджета за счет внешнего финансирования", — сказал Патроне.

Вместе с тем, для Киева одним из самых больших рисков является то, что нехватка помощи может заставить его пойти по инфляционному пути печатания новых денег.

Один из планов по привлечению средств состоит в конфискации активов, но он связан с трудностями. Против него уже выступили три крупнейших страны блока — Германия, Франция и Италия, поскольку они озабочены юридическими и финансовыми последствиями. Группа промышленно развитых стран G7 рассматривает более мягкое предложение об использовании этих активов как залог банковских кредитов, которые могут финансировать восстановление Украины.

В этом году планируемое финансирование выглядит достаточным, но сумма, которую ЕС выделит Украине в период до 2027 года, может ежегодно уменьшаться.

Напомним, общий бюджет Фонда помощи Украине составит 50 миллиардов евро. Механизмы помощи для нашего государства объединят бюджетную поддержку ЕС для Украины в единый инструмент. Таким образом, будет обеспечена согласованная и гибкая поддержка Украины на период 2024-2027 годов, адаптированная к беспрецедентным вызовам поддержки страны в состоянии войны. В то же время, эта поддержка поможет Украине продвигать реформы и усилия по модернизации, необходимые ей для будущего членства в ЕС.

Мы также писали, что Сенат Соединенных Штатов Америки не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. К тому же речь идет о новом финансировании для защиты границ.