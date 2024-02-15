ЄС прагне якнайшвидше відмовитися від російського газу, — єврокомісар

Засідання Європейського парламенту. Фото: Слово і діло

Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європейський Союз не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з Російською Федерацією. Вона підкреслила, що повернутися до колишніх відносин з Росією неможливо.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

ЄС не продовжить контракт з Росією

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з Сімсон у межах Міністерської зустрічі Міжнародного енергетичного агентства у Парижі.

Єврокомісарка заявила, що держави ЄС працюють над заповненням своїх газових сховищ та диверсифікацією постачань.

"Повернення до звичних відносин з Росією неможливе. ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з росіянами", — запевнила Сімсон.

Вона наголосила, що європейські країни готувалися до закінчення цього контракту протягом двох років, відколи почалися маніпуляції на газовому ринку. Єврокомісар додала, що у ЄС є альтернативні варіанти для забезпечення безпеки постачання.

Зустріч Германа Галущенка і Кадрі Сімсон. Фото: Міністерство енергетики

Максимальна підтримка України

Також ЄС окреслила основний фокус ЄС - забезпечення максимальної підтримки України та якнайшвидша відмова від російського газу.

Зі свого боку Галущенко подякував Єврокомісії за останній грант для Фонду підтримки енергетики України у розмірі 58 млн євро.

Він додав, що 46,4 млн євро з яких уже надійшли на рахунок. Значну частину відповідного внеску буде спрямовано на закупівлю газових турбін для оператора ГТС України.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина заблокувала новий пакет європейських санкцій проти Росії. Пакет обмежувальних заходів спрямований проти 200 фізичних та юридичних російських осіб, Китаю та країн, які підтримують РФ.

Рада Європейського Союзу затвердила постанову щодо використання заморожених активів Росії. Прибуток від них передаватимуть на підтримку України.