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Транзит російського газу — Шмигаль зробив несподівану заяву

4 березня 2024 14:36
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Транзит російського газу — Шмигаль зробив несподівану заяву
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: forbes.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив несподівану заяву щодо транзиту російського газу. За його словами, якщо Європа виступить транзитером свого газу, Україна готова надавати таку послугу. Але сама Україна не продовжуватиме контракт із Росією.

Про це голова українського уряду повідомив на пресконференції у понеділок, 4 березня.

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Денис Шмигаль
Денис Шмигаль про транзит російського газу. Фото: скриншот

Шмигаль заявив, що Україна готова запропонувати послуги транзиту газу, якщо європейські країни вирішать діяти спільно як консорціум. Також це може статися, якщо кожен із наших європейських партнерів захоче стати транзитером свого газу.

Водночас голова уряду додав, що сама Україна не продовжуватиме контракт із Росією щодо транзиту газу. З його слів, це принципова позиція України.

Шмигаль уточнив, що йдеться саме про транзит газу до Європи, якщо країни Європейського союзу цього потребують. Україна вести переговори про транзит не буде, їх вестимуть іноземні партнери.

Нагадаємо, Україна вперше пройшла зиму, використовуючи лише власний газ. Влада країни планує підтримувати тенденцію енергонезалежності країни.

Тим часом у країнах Європи вартість природного газу за останній рік знизилася у 2,5 раза. Наразі ресурс коштує 30 євро за МВт-годину.

Денис Шмигаль
Європейський союз
переговори
Україна
газ
війна в Україні
контракт
Росія
транзит

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