Украина впервые пережила зиму на собственном газе

Транзит газа. Фото: ЕРА

Украина впервые прошла зиму, пользуясь газом только собственной добычи. Власти планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости страны и дальше.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в Facebook в пятницу, 1 марта.

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"Первый день весны. Это значит, что мы с вами прошли зиму полностью на украинском газе! Историческое событие", — сказал Чернышев.

Он добавил, что еще десять лет назад в это никто не поверил бы. Два года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже было сложно поверить.

"Мы это сделали и планируем поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и дальше. Горжусь и спасибо украинским газовикам, которые сделали это возможным", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

Скриншот сообщения Алексея Чернышева в Facebook

Напомним, во время военного положения в Украине установлен мораторий на повышение некоторых коммунальных тарифов. Однако среди украинцев распространяется обеспокоенность возможным ростом тарифов на газ с 1 марта.

Мы также писали, что Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.