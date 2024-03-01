Украина впервые пережила зиму на собственном газе
Украина впервые прошла зиму, пользуясь газом только собственной добычи. Власти планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости страны и дальше.
Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в Facebook в пятницу, 1 марта.
Исторические показатели Украины в пользовании собственным газом
"Первый день весны. Это значит, что мы с вами прошли зиму полностью на украинском газе! Историческое событие", — сказал Чернышев.
Он добавил, что еще десять лет назад в это никто не поверил бы. Два года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже было сложно поверить.
"Мы это сделали и планируем поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и дальше. Горжусь и спасибо украинским газовикам, которые сделали это возможным", — подчеркнул глава "Нафтогаза".
Напомним, во время военного положения в Украине установлен мораторий на повышение некоторых коммунальных тарифов. Однако среди украинцев распространяется обеспокоенность возможным ростом тарифов на газ с 1 марта.
Мы также писали, что Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.
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