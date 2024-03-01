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Украина впервые пережила зиму на собственном газе

1 марта 2024 12:53
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Украина впервые пережила зиму на собственном газе
Транзит газа. Фото: ЕРА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина впервые прошла зиму, пользуясь газом только собственной добычи. Власти планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости страны и дальше.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в Facebook в пятницу, 1 марта.

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"Первый день весны. Это значит, что мы с вами прошли зиму полностью на украинском газе! Историческое событие", — сказал Чернышев.

Он добавил, что еще десять лет назад в это никто не поверил бы. Два года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже было сложно поверить. 

"Мы это сделали и планируем поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и дальше. Горжусь и спасибо украинским газовикам, которые сделали это возможным", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

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Скриншот сообщения Алексея Чернышева в Facebook

Напомним, во время военного положения в Украине установлен мораторий на повышение некоторых коммунальных тарифов. Однако среди украинцев распространяется обеспокоенность возможным ростом тарифов на газ с 1 марта.

Мы также писали, что Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.

Нафтогаз
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Украина
зима
газ
война в Украине

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