Україна вперше пережила зиму на власному газі

Транзит газу. Фото: ЕРА

Україна вперше пройшла зиму, користуючись газом лише власного видобутку. Влада планує підтримувати тенденцію енергонезалежності країни й надалі.

Про це повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook у п'ятницю, 1 березня.

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"Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія", — сказав Чернишов.

Він додав, що ще десять років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити.

"Ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі. Пишаюся та дякую українським газовикам, які зробили це можливим", — наголосив очільник "Нафтогазу".

Скриншот допису Олексія Чернишова у Facebook

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні встановлено мораторій на підвищення деяких комунальних тарифів. Однак серед українців поширюється занепокоєння щодо можливого зростання тарифів на газ із 1 березня.

Ми також писали про те, що Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.