Шмыгаль назвал блокаду украино-польской границы бессмысленной

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что блокирование границы польскими фермерами является бессмысленным. С 2023 года Украина не экспортирует в Польшу аграрную продукцию.

Об этом глава украинского правительства заявил на пресс-конференции в понедельник, 4 марта.

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Шмыгаль заявил, что блокирование границы польскими фермерами не имеет смысла, так как с сентября прошлого года Украина не осуществляет поставки в Польшу таких товаров, как пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапс.

Премьер добавил, что в рамках визита правительственной делегации на границу, Польше предложили пятиэтапный план для разрешения ситуации с блокадой. На данный момент польская сторона работает над его реализацией.

"Рассчитываем найти с Польшей компромисс в решении пограничного кризиса", — написал Шмыгаль.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, польские фермеры ограничивают на границе не только движение грузовиков с агропродукцией, но и фур с авто для Вооруженных сил Украины.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Денис Демченко заявил, что сейчас польские фермеры продолжают блокировать шесть пропускных пунктов из девяти на границе с Польшей.