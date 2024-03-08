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Віцепрезидент Єврокомісії обговорить із Польщею блокування кордону з Україною

8 березня 2024 21:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Віцепрезидент Єврокомісії обговорить із Польщею блокування кордону з Україною
Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс поїде з візитом до Варшави у суботу, 9 березня. Там він обговорить з польською стороною питання блокування кордону з Україною.

Про це Валдіс Домбровскіс сказав на брифінгу з прем'єром України Денисом Шмигалем у п'ятницю, 8 березня, передає "Укрінформ".

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"Ми зачепили питання українсько-польського кордону. Завтра я буду у Варшаві говорити про питання блокування кордону зі своїми польськими колегами", — повідомив Домбровскіс.

Нагадаємо, польські правоохоронці затримали на кордоні кількох українських водіїв. вони спробували перекрити дорогу, протестуючи проти блокади, яку організували польські фермери.

Також польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Додамо, вони вимагають повної блокади агропродукції з України. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги протестувальників.

Польща
кордон
Єврокомісія
протести
Україна
блокада

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