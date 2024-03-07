Протести польських фермерів у Варшаві — 13 поліцейських потрапили до лікарні

Протести у Варшаві. Фото: TVN24

Польські фермери у середу, 6 березня, розпочали масштабний протест у Варшаві. Внаслідок акції у столиці до лікарень потрапили 13 поліцейських, один з них отримав серйозне поранення голови.

Про це повідомляє PolskieRadio у четвер, 7 березня.

Читайте також:

Протести фермерів у Варшаві

Заступник міністра державного майна Польщі Роберт Кропивницький розкритикував фермерів, які під час протесту перейшли до агресії проти поліцейських.

"Неприпустимо, навіть в ім'я законних вимог, влаштовувати такий галас. У мене таке враження, що до фермерів, які прийшли висловити свою думку, приєдналися бойовики, які вирішили влаштувати галас посеред Варшави", — сказав він.

Кропивницький уточнив, що не всі фермери вдавалися до сили — йдеться про кілька десятків учасників акції.

Він вважає, що поліція правильно діяла, розганяючи учасників акції газом.

"Вони неодноразово закликали людей розійтися, зверніть увагу, що там горіли багаття, тому це не були мирні акції й захищати цих погромників недоречно", — додав посадовець.

Нагадаємо, перед будівлею фермери підпалили шини та труну з надписом "Аграрій. Жив 20 років. Його вбила Зелена угода".

Також ми писали, що на протесті фермерів у Варшаві було помічено антиукраїнські плакати. Один із них був прикріплений до автомобіля.