На протесті фермерів у Варшаві помітили антиукраїнські плакати — деталі

Протест фермерів у Варшаві. Фото: PAP

На протесті фермерів у Варшаві було помічено антиукраїнські плакати. Один із них був прикріплений до автомобіля.

Про це повідомляє видання "Радіо Свобода" у середу, 6 березня.

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Антиукраїнські плакати на протесті фермерів

На плакатах були написані гасла "Кінець українізації у Польщі" та "Пам'ятаємо про Волинь". Інший плакат, який тримали два учасники акції, був із написом Ukropolin Stop.

Тим часом фермери влаштували багаття біля будівлі Сейму і безперервно кидали петарди. Крім того, вони принесли труну із написом "Польське сільське господарство 2004-2024".

Антиукраїнський плакат. Фото: Радіо Свобода

Повідомлення Радіо Свободи. Фото: скриншот

Що вимагають польські фермери

Позиція аграріїв залишається незмінною: вони висловлюють свою незгоду з європейською політикою в галузі екології, відомою як "зелений курс", і наполягають на припиненні ввезення аграрної продукції з країн, які не входять до Європейського Союзу, насамперед з України.

Нагадаємо, польські фермери розпочали масштабний протест у Варшаві. Учасники акції посеред вулиці розпалили багаття.

Раніше польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги продовжаться до 30 квітня 2024 року.