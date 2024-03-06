На протесті фермерів у Варшаві помітили антиукраїнські плакати — деталі
На протесті фермерів у Варшаві було помічено антиукраїнські плакати. Один із них був прикріплений до автомобіля.
Про це повідомляє видання "Радіо Свобода" у середу, 6 березня.
Антиукраїнські плакати на протесті фермерів
На плакатах були написані гасла "Кінець українізації у Польщі" та "Пам'ятаємо про Волинь". Інший плакат, який тримали два учасники акції, був із написом Ukropolin Stop.
Тим часом фермери влаштували багаття біля будівлі Сейму і безперервно кидали петарди. Крім того, вони принесли труну із написом "Польське сільське господарство 2004-2024".
Що вимагають польські фермери
Позиція аграріїв залишається незмінною: вони висловлюють свою незгоду з європейською політикою в галузі екології, відомою як "зелений курс", і наполягають на припиненні ввезення аграрної продукції з країн, які не входять до Європейського Союзу, насамперед з України.
Нагадаємо, польські фермери розпочали масштабний протест у Варшаві. Учасники акції посеред вулиці розпалили багаття.
Раніше польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги продовжаться до 30 квітня 2024 року.
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