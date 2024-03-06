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На протесті фермерів у Варшаві помітили антиукраїнські плакати — деталі

6 березня 2024 18:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На протесті фермерів у Варшаві помітили антиукраїнські плакати — деталі
Протест фермерів у Варшаві. Фото: PAP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На протесті фермерів у Варшаві було помічено антиукраїнські плакати. Один із них був прикріплений до автомобіля.

Про це повідомляє видання "Радіо Свобода" у середу, 6 березня.

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На плакатах були написані гасла "Кінець українізації у Польщі" та "Пам'ятаємо про Волинь". Інший плакат, який тримали два учасники акції, був із написом Ukropolin Stop.

Тим часом фермери влаштували багаття біля будівлі Сейму і безперервно кидали петарди. Крім того, вони принесли труну із написом "Польське сільське господарство 2004-2024".

фермери
Антиукраїнський плакат. Фото: Радіо Свобода
фермери
Повідомлення Радіо Свободи. Фото: скриншот

Що вимагають польські фермери

Позиція аграріїв залишається незмінною: вони висловлюють свою незгоду з європейською політикою в галузі екології, відомою як "зелений курс", і наполягають на припиненні ввезення аграрної продукції з країн, які не входять до Європейського Союзу, насамперед з України.

Нагадаємо, польські фермери розпочали масштабний протест у Варшаві. Учасники акції посеред вулиці розпалили багаття.

Раніше польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги продовжаться до 30 квітня 2024 року.

Польща
протести
страйк
фермери
аграрії
вимоги

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