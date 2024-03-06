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На протесте фермеров в Варшаве заметили антиукраинские плакаты — детали

6 марта 2024 18:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На протесте фермеров в Варшаве заметили антиукраинские плакаты — детали
Протест фермеров в Варшаве. Фото: PAP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На протесте фермеров в Варшаве были замечены антиукраинские плакаты. Один из них был прикреплен к автомобилю.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода" в среду, 6 марта.

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На плакатах были написаны лозунги "Конец украинизации в Польше" и "Помним о Волыни". Другой плакат, который держали два участника акции, был с надписью Ukropolin Stop.

Тем временем фермеры устроили костер возле здания Сейма и непрерывно кидали в него петарды. Кроме того, они принесли гроб с надписью "Польское сельское хозяйство 2004-2024".

фермеры
Антиукраинский плакат. Фото: Радио Свобода
фермеры
Сообщение Радио Свободы. Фото: скриншот

Что требуют польские фермеры

Позиция аграриев остается неизменной: они выражают свое несогласие с европейской политикой в области экологии, известной как "зеленый курс", и настаивают на прекращении ввоза аграрной продукции из стран, не входящих в Европейский Союз, в первую очередь из Украины.

Напомним, польские фермеры начали масштабный протест в Варшаве. Участники акции посреди улицы разожгли костер.

Ранее польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы. Стало известно, что митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.

Польша
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