Поляки оголосили про продовження протестів на кордоні — названо дату
Польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.
Про це йдеться на сайті міської ради Любичі-Королівської.
Фермери протестуватимуть на кордоні до 30 квітня
Раніше аграрії анонсували, що протести триватимуть до 10 березня, однак в понеділок з'явилася інформація, що мітинги продовжаться до кінця квітня. Наразі фермери планують блокувати рух транспорту та протестувати до 30 квітня.
Також мітингувальники мають намір провести масштабну акцію у столиці Польщі Варшаві 6 березня.
Нагадаємо, 4 березня у чергах на кордоні з Польщею загалом на усіх КПП очікують на проїзд близько 2500 вантажівок.
Також ми писали про те, що один з протестувальників зізнався, що аграрії брали хабарі у розмірі 1000 злотих від українських водіїв за пропуск фур. Відповідне відео, де фермер розповідає про корупцію на кордоні, поширили у мережі.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що блокування кордону фермерами є безглуздим. За його словами, з 2023 року Україна не експортує аграрну продукцію до Польщі.
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