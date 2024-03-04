Поляки оголосили про продовження протестів на кордоні — названо дату

Протести польських фермерів на кордоні. Ілюстративне фото: DW

Польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Про це йдеться на сайті міської ради Любичі-Королівської.

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Фермери протестуватимуть на кордоні до 30 квітня

Раніше аграрії анонсували, що протести триватимуть до 10 березня, однак в понеділок з'явилася інформація, що мітинги продовжаться до кінця квітня. Наразі фермери планують блокувати рух транспорту та протестувати до 30 квітня.

Також мітингувальники мають намір провести масштабну акцію у столиці Польщі Варшаві 6 березня.

Скриншот оголошення про продовження протестів

Скриншот оголошення про продовження протестів

Нагадаємо, 4 березня у чергах на кордоні з Польщею загалом на усіх КПП очікують на проїзд близько 2500 вантажівок.

Також ми писали про те, що один з протестувальників зізнався, що аграрії брали хабарі у розмірі 1000 злотих від українських водіїв за пропуск фур. Відповідне відео, де фермер розповідає про корупцію на кордоні, поширили у мережі.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що блокування кордону фермерами є безглуздим. За його словами, з 2023 року Україна не експортує аграрну продукцію до Польщі.