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Поляки объявили о продолжении протестов на границе — названа дата

4 марта 2024 21:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Поляки объявили о продолжении протестов на границе — названа дата
Протесты польских фермеров на границе. Иллюстративное фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы. Стало известно, что митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.

Об этом говорится на сайте городского совета Любичи-Королевской.

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Фермеры будут протестовать на границе до 30 апреля

Ранее аграрии анонсировали, что протесты продлятся до 10 марта, однако в понедельник появилась информация, что митинги продлятся до конца апреля. Теперь фермеры планируют блокировать движение транспорта и протестовать до 30 апреля.

Также митингующие намерены провести масштабную акцию в столице Польши Варшаве 6 марта.

Скриншот объявления о продолжении протестов
Скриншот объявления о продолжении протестов
Скриншот объявления о продолжении протестов
Скриншот объявления о продолжении протестов

Напомним, 4 марта в очередях на границе с Польшей в целом на всех КПП ожидают проезда около 2500 грузовиков.

Также мы писали о том, что один из протестующих признался, что аграрии брали взятки в размере 1000 злотых у украинских водителей за пропуск фур. Соответствующее видео, где фермер рассказывает о коррупции на границе, было распространено в сети.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что блокирование границы фермерами бессмысленно. По его словам, с 2023 года Украина не экспортирует аграрную продукцию в Польшу.

Польша
граница
протесты
Украина
грузовики
фермеры
блокада

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