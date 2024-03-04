Поляки объявили о продолжении протестов на границе — названа дата

Протесты польских фермеров на границе. Иллюстративное фото: DW

Польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы. Стало известно, что митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.

Об этом говорится на сайте городского совета Любичи-Королевской.

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Ранее аграрии анонсировали, что протесты продлятся до 10 марта, однако в понедельник появилась информация, что митинги продлятся до конца апреля. Теперь фермеры планируют блокировать движение транспорта и протестовать до 30 апреля.

Также митингующие намерены провести масштабную акцию в столице Польши Варшаве 6 марта.

Скриншот объявления о продолжении протестов

Скриншот объявления о продолжении протестов

Напомним, 4 марта в очередях на границе с Польшей в целом на всех КПП ожидают проезда около 2500 грузовиков.

Также мы писали о том, что один из протестующих признался, что аграрии брали взятки в размере 1000 злотых у украинских водителей за пропуск фур. Соответствующее видео, где фермер рассказывает о коррупции на границе, было распространено в сети.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что блокирование границы фермерами бессмысленно. По его словам, с 2023 года Украина не экспортирует аграрную продукцию в Польшу.