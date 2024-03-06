Польские фермеры начали масштабный протест в Варшаве

Протест в Варшаве Фото: EPA

Польские фермеры в среду, 6 марта, начали масштабный протест в Варшаве. Участники акции посреди улицы разожгли костер.

Об этом сообщает TVN24.

Читайте также:

Скриншот сообщения Новини.LIVE

Протест фермеров в Варшаве

Известно, что фермерам не разрешили въехать тракторами в Варшаву — там установили заграждения и шипы.

Протестующие пошли в здание канцелярии премьер-министра и в 11.00 начали акцию протеста. Это привело к усложнению движения транспорта по всему городу, а подъездные пути в столицу также заблокированы.

Перед зданием фермеры подожгли шины и гроб с надписью "Аграрий. Жил 20 лет. Его убило Зеленое соглашение".

Протестующие требуют, чтобы к ним вышел спикер Шимон Головня.

Подожженный гроб. Фото: EPA

Ранее польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы. Стало известно, что митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.

Кроме того, один из польских протестующих признался, что аграрии брали взятки в размере 1000 злотых от украинских водителей за пропуск фур.