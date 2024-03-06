Польські фермери розпочали масштабний протест у Варшаві

Протест у Варшаві. Фото: EPA

Польські фермери у середу, 6 березня, розпочали масштабний протест у Варшаві. Учасники акції посеред вулиці розпалили багаття.

Про це повідомляє TVN24.

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Протест фермерів у Варшаві

Відомо, що фермерам не дозволили в'їхати тракторами до Варшави — там встановили загородження і шипи.

Протестувальники пішли до будівлі канцелярії прем'єр-міністра та об 11:00 розпочали акцію протесту. Це спричинило ускладнення руху транспорту по всьому місту, а під'їзні шляхи до столиці також заблоковані.

Перед будівлею фермери підпалили шини та труну з надписом "Аграрій. Жив 20 років. Його вбила Зелена угода".

Протестувальники вимагають, аби до них вийшов спікер Шимон Головня.

Підпалена труна. Фото: EPA

Раніше польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Крім того, один з польських протестувальників зізнався, що аграрії брали хабарі у розмірі 1000 злотих від українських водіїв за пропуск фур.