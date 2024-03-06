Польські фермери розпочали масштабний протест у Варшаві
Польські фермери у середу, 6 березня, розпочали масштабний протест у Варшаві. Учасники акції посеред вулиці розпалили багаття.
Про це повідомляє TVN24.
Протест фермерів у Варшаві
Відомо, що фермерам не дозволили в'їхати тракторами до Варшави — там встановили загородження і шипи.
Протестувальники пішли до будівлі канцелярії прем'єр-міністра та об 11:00 розпочали акцію протесту. Це спричинило ускладнення руху транспорту по всьому місту, а під'їзні шляхи до столиці також заблоковані.
Перед будівлею фермери підпалили шини та труну з надписом "Аграрій. Жив 20 років. Його вбила Зелена угода".
Протестувальники вимагають, аби до них вийшов спікер Шимон Головня.
Раніше польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.
Крім того, один з польських протестувальників зізнався, що аграрії брали хабарі у розмірі 1000 злотих від українських водіїв за пропуск фур.
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