Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Польські фермери розпочали масштабний протест у Варшаві arrow

Польські фермери розпочали масштабний протест у Варшаві

6 березня 2024 14:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Польські фермери розпочали масштабний протест у Варшаві
Протест у Варшаві. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери у середу, 6 березня, розпочали масштабний протест у Варшаві. Учасники акції посеред вулиці розпалили багаття.

Про це повідомляє TVN24

Читайте також:
null
Скриншот допису Новини.LIVE

Протест фермерів у Варшаві

Відомо, що фермерам не дозволили в'їхати тракторами до Варшави — там встановили загородження і шипи. 

Протестувальники пішли до будівлі канцелярії прем'єр-міністра та об 11:00 розпочали акцію протесту. Це спричинило ускладнення руху транспорту по всьому місту, а під'їзні шляхи до столиці також заблоковані.

Перед будівлею фермери підпалили шини та труну з надписом "Аграрій. Жив 20 років. Його вбила Зелена угода". 

Протестувальники вимагають, аби до них вийшов спікер Шимон Головня.

null
Підпалена труна. Фото: EPA

Раніше польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Крім того, один з польських протестувальників зізнався, що аграрії брали хабарі у розмірі 1000 злотих від українських водіїв за пропуск фур.

Польща
протести
акція
фермери
Варшава

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд