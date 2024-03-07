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Протесты польских фермеров в Варшаве — 13 полицейских попали в больницу

7 марта 2024 11:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Протесты польских фермеров в Варшаве — 13 полицейских попали в больницу
Протесты в Варшаве. Фото: TVN24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Польские фермеры в среду, 6 марта, начали масштабный протест в Варшаве. В результате акции в столице в больницы попали 13 полицейских, один из них получил серьезное ранение головы.

Об этом сообщает PolskieRadio в четверг, 7 марта.

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Заместитель министра государственного имущества Польши Роберт Кропивницкий подверг критике фермеров, которые во время протеста перешли к агрессии против полицейских.

"Недопустимо, даже во имя законных требований, устраивать такую шумиху. У меня такое впечатление, что к фермерам, которые пришли выразить свое мнение, присоединились боевики, которые решили устроить шумиху посреди Варшавы", — сказал он.

Кропивницкий уточнил, что не все фермеры прибегали к силе — речь идет о нескольких десятках участников акции.

Он считает, что полиция правильно действовала, разгоняя участников акции газом.

"Они неоднократно призывали людей разойтись, обратите внимание, что там горели костры, поэтому это не были мирные акции и защищать этих погромщиков неуместно", — добавил чиновник.

Напомним, перед зданием фермеры подожгли шины и гроб с надписью "Аграрий. Жил 20 лет. Его убило Зеленое соглашение".

Также мы писали, что на протесте фермеров в Варшаве были замечены антиукраинские плакаты. Один из них был прикреплен к автомобилю.

Польша
протесты
фермеры
аграрии
Варшава

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