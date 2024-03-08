Вице-президент Еврокомиссии обсудит с Польшей блокирование границы с Украиной

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Фото: EPA

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис поедет с визитом в Варшаву в субботу, 9 марта. Там он обсудит с польской стороной вопрос блокирования границы с Украиной.

Об этом Валдис Домбровскис сказал на брифинге с премьером Украины Денисом Шмыгалем в пятницу, 8 марта, передает "Укринформ".

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"Мы затронули вопрос украинско-польской границы. Завтра я буду в Варшаве говорить о вопросах блокирования границы со своими польскими коллегами", — сообщил Домбровскис.

Напомним, польские правоохранители задержали на границе несколько украинских водителей. они попытались перекрыть дорогу, протестуя против блокады, организованной польскими фермерами.

Также польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы. Стало известно, что митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.

Добавим, что они требуют полной блокады агропродукции из Украины. Премьер-министр страны Дональд Туск назвал неприемлемыми требования протестующих.