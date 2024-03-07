Туск відреагував на вимоги польських фермерів щодо повної блокади української агропродукції
Польські фермери, що влаштували протест у Варшаві у середу, 6 березня, вимагають повної блокади агропродукції з України. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги протестувальників.
Про це пише TVn24.pl.
Вимоги польських фермерів
"Я хочу поговорити про те, як ефективно змінити положення Зеленої угоди, щоб польські фермери не відчували себе ущемленими цими положеннями, і як регулювати торгівлю з Україною, щоб ефективно захистити польських виробників від нерівної конкуренції", — сказав Туск.
Він заявив, що вимоги польських протестувальників щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від Європейського зеленого курсу є неприйнятними.
Прем'єр зазначив, що в суботу зустрінеться з польськими фермерами та проінформує їх про "щось серйозне" щодо Європейського зеленого курсу.
Крім того, очільник польського уряду вже у четвер, 7 березня, поїде до Бухареста на зустріч лідерів європейських християнських демократів і керівництва ЄС.
Там він обговорить необхідність змін, які захищатимуть європейський і польський ринок, а також польських виробників "від неконтрольованого напливу товарів із зовні".
Протести аграріїв у Варшаві
Туск прокоментував також протест фермерів у Варшаві, під час якого відбулися сутички з поліцією. Він наголосив, що не вестиме переговорів з хуліганами, а лише з фермерами.
"Ті, хто порушив закон під час маніфестації, що призвело до травмування поліцейських, відповідатимуть за законом. Ми їх сприйматимемо не як фермерів, а осіб, які порушили закон", — додав прем'єр.
Як відомо, перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві фермери підпалили шини та труну з надписом "Аграрій. Жив 20 років. Його вбила Зелена угода".
Також ми писали, що внаслідок акції у Варшаві до лікарень потрапили 13 поліцейських, один з них отримав серйозне поранення голови.
Крім того, польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.
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