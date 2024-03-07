Туск відреагував на вимоги польських фермерів щодо повної блокади української агропродукції

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: tvn24.pl

Польські фермери, що влаштували протест у Варшаві у середу, 6 березня, вимагають повної блокади агропродукції з України. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги протестувальників.

Про це пише TVn24.pl.

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Вимоги польських фермерів

"Я хочу поговорити про те, як ефективно змінити положення Зеленої угоди, щоб польські фермери не відчували себе ущемленими цими положеннями, і як регулювати торгівлю з Україною, щоб ефективно захистити польських виробників від нерівної конкуренції", — сказав Туск.

Він заявив, що вимоги польських протестувальників щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від Європейського зеленого курсу є неприйнятними.

Прем'єр зазначив, що в суботу зустрінеться з польськими фермерами та проінформує їх про "щось серйозне" щодо Європейського зеленого курсу.

Крім того, очільник польського уряду вже у четвер, 7 березня, поїде до Бухареста на зустріч лідерів європейських християнських демократів і керівництва ЄС.

Там він обговорить необхідність змін, які захищатимуть європейський і польський ринок, а також польських виробників "від неконтрольованого напливу товарів із зовні".

Протести аграріїв у Варшаві

Туск прокоментував також протест фермерів у Варшаві, під час якого відбулися сутички з поліцією. Він наголосив, що не вестиме переговорів з хуліганами, а лише з фермерами.

"Ті, хто порушив закон під час маніфестації, що призвело до травмування поліцейських, відповідатимуть за законом. Ми їх сприйматимемо не як фермерів, а осіб, які порушили закон", — додав прем'єр.

Як відомо, перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві фермери підпалили шини та труну з надписом "Аграрій. Жив 20 років. Його вбила Зелена угода".

Також ми писали, що внаслідок акції у Варшаві до лікарень потрапили 13 поліцейських, один з них отримав серйозне поранення голови.

Крім того, польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.