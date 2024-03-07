Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru
Головна arrow Сьогодні arrow Туск відреагував на вимоги польських фермерів щодо повної блокади української агропродукції arrow

Туск відреагував на вимоги польських фермерів щодо повної блокади української агропродукції

7 березня 2024 13:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Туск відреагував на вимоги польських фермерів щодо повної блокади української агропродукції
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: tvn24.pl
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери, що влаштували протест у Варшаві у середу, 6 березня, вимагають повної блокади агропродукції з України. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги протестувальників.

Про це пише TVn24.pl.

Читайте також:

Вимоги польських фермерів

"Я хочу поговорити про те, як ефективно змінити положення Зеленої угоди, щоб польські фермери не відчували себе ущемленими цими положеннями, і як регулювати торгівлю з Україною, щоб ефективно захистити польських виробників від нерівної конкуренції", — сказав Туск.

Він заявив, що вимоги польських протестувальників щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від Європейського зеленого курсу є неприйнятними.

Прем'єр зазначив, що в суботу зустрінеться з польськими фермерами та проінформує їх про "щось серйозне" щодо Європейського зеленого курсу.

Крім того, очільник польського уряду вже у четвер, 7 березня, поїде до Бухареста на зустріч лідерів європейських християнських демократів і керівництва ЄС.

Там він обговорить необхідність змін, які захищатимуть європейський і польський ринок, а також польських виробників "від неконтрольованого напливу товарів із зовні".

Протести аграріїв у Варшаві

Туск прокоментував також протест фермерів у Варшаві, під час якого відбулися сутички з поліцією. Він наголосив, що не вестиме переговорів з хуліганами, а лише з фермерами.

"Ті, хто порушив закон під час маніфестації, що призвело до травмування поліцейських, відповідатимуть за законом. Ми їх сприйматимемо не як фермерів, а осіб, які порушили закон", — додав прем'єр.

Як відомо, перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві фермери підпалили шини та труну з надписом "Аграрій. Жив 20 років. Його вбила Зелена угода".

Також ми писали, що внаслідок акції у Варшаві до лікарень потрапили 13 поліцейських, один з них отримав серйозне поранення голови.

Крім того, польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Польща
фермери
Варшава
блокада
Дональд Туск

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня