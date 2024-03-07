Туск отреагировал на требования польских фермеров по поводу полной блокады украинской агропродукции

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: tvn24.pl

Польские фермеры, устроившие протест в Варшаве в среду, 6 марта, требуют полной блокады агропродукции из Украины. Премьер-министр страны Дональд Туск назвал неприемлемыми требования протестующих.

Об этом пишет TVn24.pl.

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Требования польских фермеров

"Я хочу поговорить о том, как эффективно изменить положение Зеленого соглашения, чтобы польские фермеры не чувствовали себя ущемленными этими положениями, и как регулировать торговлю с Украиной, чтобы эффективно оградить польских производителей от неравной конкуренции", — сказал Туск.

Он заявил, что требования польских протестующих относительно полной блокады границы с Украиной или полного отказа от Европейского зеленого курса неприемлемы.

Премьер отметил, что в субботу встретится с польскими фермерами и проинформирует их о "нечто серьезном" по Европейскому зеленому курсу.

Кроме того, глава польского правительства уже в четверг, 7 марта, поедет в Бухарест на встречу лидеров европейских христианских демократов и руководства ЕС.

Там он обсудит необходимость изменений, защищающих европейский и польский рынок, а также польских производителей "от неконтролируемого наплыва товаров извне".

Протесты аграриев в Варшаве

Туск прокомментировал также протест фермеров в Варшаве, во время которого произошли столкновения с полицией. Он подчеркнул, что не будет вести переговоры с хулиганами, а только с фермерами.

"Те, кто нарушил закон во время манифестации, что привело к травмированию полицейских, будут отвечать по закону. Мы будем восприниматься не как фермеры, а лица, нарушившие закон", — добавил премьер.

Как известно, перед зданием канцелярии премьер-министра в Варшаве фермеры подожгли шины и гроб с надписью "Аграрий. Жил 20 лет. Его убило Зеленое соглашение".

Также мы писали, что в результате акции в Варшаве в больницы попали 13 полицейских, один из них получил серьезное ранение головы.

Кроме того, польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы. Стало известно, что митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.