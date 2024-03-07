Польські правоохоронці затримали українських перевізників на кордоні

Польська поліція затримала українських перевізників. Фото: скриншот

Польські правоохоронці затримали на кордоні кількох українських водіїв. вони спробували перекрити дорогу, протестуючи проти блокади, яку організували польські фермери.

Про це повідомило Новини.LIVE Львів у четвер, 7 березня.

Читайте також:

Польські правоохоронці затримали українців. Фото: скриншот

Польська поліція затримала українців

Подія сталася на пропускному пункті "Дорогуськ-Ягодин". Наразі відомо, що українців затримали, коли вони організували акцію протесту проти польської блокади.

Чоловіки перекрили дорожній рух, безперервно переходячи проїжджу частину по пішохідному переходу.

Раніше ми повідомляли, польські фермери, що влаштували протест у Варшаві у середу, 6 березня, вимагають повної блокади агропродукції з України. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги протестувальників.

Як відомо, перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві фермери підпалили шини та труну з надписом "Аграрій. Жив 20 років. Його вбила Зелена угода".

Також ми писали, що внаслідок акції у Варшаві до лікарень потрапили 13 поліцейських, один з них отримав серйозне поранення голови.