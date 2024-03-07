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Польские правоохранители задержали украинских перевозчиков на границе

7 марта 2024 14:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Польские правоохранители задержали украинских перевозчиков на границе
Польская полиция задержала украинских перевозчиков. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Польские стражи порядка задержали на границе нескольких украинских водителей. они попытались перекрыть дорогу, протестуя против блокады , организованной польскими фермерами.

Об этом сообщило Новини.LIVE Львов в четверг, 7 марта.

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Польские стражи порядка задержали украинцев. Фото: скриншот

Польская полиция задержала украинцев

Событие произошло на пропускном пункте "Дорогуск-Ягодин". Известно, что украинцев задержали, когда они организовали акцию протеста против польской блокады.

Мужчины перекрыли дорожное движение, непрерывно переходя проезжую часть по пешеходному переходу.

Ранее мы сообщали, что польские фермеры, устроившие протест в Варшаве в среду, 6 марта, требуют полной блокады агропродукции из Украины. Премьер-министр страны Дональд Туск назвал неприемлемыми требования протестующих.

Как известно, перед зданием канцелярии премьер-министра в Варшаве фермеры подожгли шины и гроб с надписью "Аграрий. Жил 20 лет. Его убило Зеленое соглашение".

Также мы писали, что в результате акции в Варшаве в больницы попали 13 полицейских, один из них получил серьезное ранение головы.

Польша
граница
полиция
Украина
блокада

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